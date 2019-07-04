Чебоксары, , 07:23 — REGNUM

В Чувашии на федеральной трассе грузовик сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате один человек погиб, другой находится в тяжёлом состоянии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

Авария в Чувашии 21.мвд.рф

Авария произошла 3 июля около 19:20 на федеральной трассе М-7 возле села Ахманеи Моргаушского района. По данным полиции, 37-летний водитель грузового фургона «Фиат-Дукато» совершил наезд на 47-летнего мужчину и его 17-летнюю дочь, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Девушка погибла на месте аварии, её отец в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

«По словам управлявшего фургоном жителя Татарии, который двигался со стороны Казани, он поздно заметил пешеходов и не смог избежать наезда», — говорят в министерстве.

В полиции отмечают, что внешние признаки алкогольного опьянения у водителя отсутствуют, будет проведено его медицинское освидетельствование. Обстоятельства ДТП выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Порецком районе Чувашии вынесен приговор в отношении 40-летнего чебоксарца, которого обвиняли в автоаварии с двумя жертвами и двумя ранеными. Авария произошла 27 декабря 2018 года в Порецком районе, где осуждённый на иномарке Honda CR-V при обгоне выехал на «встречку» и столкнулся с ВАЗ-21 099. Суд установил, что чебоксарец в момент ДТП находился в состоянии наркотического опьянения. Он получил шесть лет колонии-поселения.