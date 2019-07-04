Луганск, , 07:23 — REGNUM

За минувшие сутки украинские формирования трижды нарушили режим прекращения огня, заявили 4 июля в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Артиллерия ВСУ

Под огнём ВСУ оказались населённые пункты Голубовское, Первомайск и Пришиб.

Украинские силовики выпустили десять мин калибра 82 мм в направлении Пришиба, в остальных случаях они применили гранатомёты РПГ, СПГ и крупнокалиберное стрелковое оружие.

В результате обстрелов никто не пострадал, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее обстрелов территории ЛНР не зафиксировано.