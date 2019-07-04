Луганск, 4 июля 2019, 07:23 — REGNUM
За минувшие сутки украинские формирования трижды нарушили режим прекращения огня, заявили 4 июля в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.
Под огнём ВСУ оказались населённые пункты Голубовское, Первомайск и Пришиб.
Украинские силовики выпустили десять мин калибра 82 мм в направлении Пришиба, в остальных случаях они применили гранатомёты РПГ, СПГ и крупнокалиберное стрелковое оружие.
В результате обстрелов никто не пострадал, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.
Напомним, сутками ранее обстрелов территории ЛНР не зафиксировано.