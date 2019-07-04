Тайшет, Иркутская область, , 07:26 — REGNUM

В терпящей бедствие от мощнейшего наводнения Иркутской области произошли новые подтопления населённых пунктов. Как передаёт сегодня, 4 июля, региональное ГУ МЧС РФ, река Уда вышла из берегов и подтопила пять населённых пунктов Тайшетского района.

Пея, Полинчет, Мирный, Шелаево и Кондратьево. В зону подтопления попали 13 домов с населением 36 человек, включая 15 детей. МЧС РФ Речь идёт о посёлках. В зону подтопления попали 13 домов с населением 36 человек, включая 15 детей.

Из села Кондратьево, находящегося в 158 километрах к северу от Иркутска, вертолётом МИ-8 МЧС России в город Тайшет были эвакуированы шесть человек, в числе которых двое детей. Несмотря на то, что в настоящий момент уровень воды снижается, на территории подтопленных населенных пунктов продолжается мониторинг уровня воды.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутскую область пришло 26 июня из-за продолжительных дождей. Реки вышли из берегов и подтопили более 90 населённых пунктов. В регионе действует режим ЧС.