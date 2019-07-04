Канск, Красноярский край, 4 июля 2019, 06:38 — REGNUM
Паводковая ситуация в городе стабилизировалась. Сейчас первоочередной задачей является восстановление инфраструктуры
Город Канск в Красноярском крае приходит в себя после подтопления. Как сообщили ИА REGNUM 4 июля в краевом главке МЧС, ситуация стабилизировалась. На данный момент уровень воды в реке Кан составляет 278 сантиметров при критическом 350 см. Подтопленных жилых домов нет.
Проводится работа по откачке воды на придомовых территориях и в подвальных помещениях, восстанавливается поврежденная городская инфраструктура.
В Канске 3 июля побывал заместитель председателя краевого правительства Анатолий Цыкалов.
«Сейчас, когда вода ушла, в городе начали работу группы по оценке ущерба домам, инфраструктуре, социальным объектам», — подчеркнул он.
По словам Цыкалова, сейчас в кратчайшие сроки необходимо сформировать списки жильцов, пострадавших в результате подтоплений, для осуществления социальных выплат. Особое внимание нужно обратить на восстановление и приведение в порядок жилого фонда.
Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в МЧС проинформировали о том, что причиной подтоплений в Канске стала выпавшая 29−30 июня более чем двухмесячная норма осадков. Пришлось эвакуировать порядка 80 человек.
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По оценке красноярского губернатора Александра Усса, побывавшего в Канске 1 июля, общее количество пострадавших составляет порядка 300 человек.
Об инциденте, который произошёл в Канске во время визита губернатора, подробнее читайте в материале «Хотите права мне качнуть?»: губернатор Усс — жителям подтопленного Канска».
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