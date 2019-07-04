Нижний Новгород, , 06:10 — REGNUM

Автозаводский районный суд Нижнего Новгорода в ближайшее время начнёт рассмотрение дела о мошенничестве, в котором пострадавшими проходят 15 нижегородцев, заплативших деньги за туристические поездки, но услугу так и не получившие. Женщина, которая собирала деньги под видом руководителя турагентства, на самом деле им не являлась. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Обвинительное заключение подписано прокуратурой Нижнего Новгорода. Лжедиректор ответит по ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Санкции по ней предусмотрены в том числе и связанные с лишением свободы на срок до пяти лет.

Жертвами мошенницы стали 15 жителей города, которым причинён ущерб — более 1,2 млн рублей. 29-летняя обвиняемая признала вину полностью.

Следствие считает, что в 2017—2018 годах она представлялась директором турагентства и под видом организации отдыха получала от жителей деньги. При этом никаких заявок на авиаперелёты, брони отелей не осуществляла и не оплачивала. Собранные в качестве оплаты стоимости туристических услуг деньги, она похищала.

Напомним, в апреле 2019 года в Нижнем Новгороде было выявлено ещё одно мошенничество, связанное с туристическими путёвками. Пока зафиксирован лишь один эпизод. Нижегородка, планировавшая отдых в Абхазии, перевела 57 тыс. рублей злоумышленнику за отдых, которого так и не получила. Мужчина по телефону предложил бронь в одном из пансионатов республики, но после перечисления денег перестал выходить на связь. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело. Злоумышленник в розыске.