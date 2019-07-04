Санкт-Петербург, , 02:05 — REGNUM

Из-за подтопления улиц в Санкт-Петербурге за два часа было принято более 70 заявок от жителей, сообщает ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Отмечается, что в городе прошёл аномальный ливень: за 20 минут выпало 22,3 мм осадков. Затопило улицы, поскольку, отмечает «Водоканал», ливневая канализация способна обработать без подтоплений до 7,2 мм осадков.

Напомним, синоптики предупреждали о циклоне с ливнями, который приближался к территории Санкт-Петербурга. Сообщалось как о дожде, так и об увеличении скорости северо-западного и западного ветра до 15−20 м/с, начиная с 21:00 мск 3 июля.

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