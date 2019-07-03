Москва, , 23:14 — REGNUM

В Москве в результате неблагоприятных метеорологических условий были госпитализированы в городские больницы четыре человека. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

Скорая медицинская помощь Дарья Антонова © ИА REGNUM

Напомним, что МЧС предупредило о резком ухудшении погодных условий в Москве. Ветер в городе усилился до 12−17 м/с. Жителям столицы рекомендовали не парковать автомобили под деревьями, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Также рекомендовано не укрываться от непогоды под деревьями — это может быть опасно.

В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что четыре человека обратились за медицинской помощью в связи с непогодой. Среди них — один ребенок.

Все пострадавшие госпитализированы в городские больницы. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное — угрозы жизни нет.