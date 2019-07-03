Рим, , 21:15 — REGNUM

В результатет интенсивного извержения вулкана Стромболи на одноименном вулканическом острове в Тирренском море недалеко от берегов Сицилии, погиб как минимум один турист. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает агентство ANSA.

Вылкан Стромболи (cc) Steven W. Dengler

На данный момент известно, что турист, отдыхавший на вулканическом острове Стромболи, погиб в результатет интенсивного извержения одноименного вулкана. Также известно, что ещё один турист получил ранения, находясь на склонах вулкана. Национальность туристов уточняется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вулкан Стромболи, который находится в состоянии перманентного извержения, перешел в интенсивную фазу. Вулкан выбросил в воздух огромные массы пепла и вулканического шлака, которые обрушились на остров. Из кратера вулкана вытекает магма, которая уже подожгла растительность на склонах.

Стромболи — популярный туристический остров. Организованные группы туристов совершают восхождения по склонам вулкана прямо к кратеру, чтобы наблюдать за вулканическими процессами слабой интенсивности.