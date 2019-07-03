Казань, , 20:12 — REGNUM

В Казани 3 июля в одном из домов по улице Якуба было обнаружено тело 1,5-годовалой девочки с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»), сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по республике.

По предварительной версии, убийство ребёнка совершил ранее судимый отец. Также он нанёс ранения себе и был госпитализирован. После оказания медицинской помощи подозреваемый будет задержан. Следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу.

В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего: изучаются условия проживания ребенка, а также личность отца, неоднократно судимого ранее.

На данный момент установлено, что в качестве неблагополучной семья на учёте не состояла.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в мае в Ульяновской области было возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины, которого подозревают в убийстве полугодовалого сына.

Следствие полагает, что подозреваемый был пьян и, находясь дома, поссорился со своей супругой, угрожая убить сына. Реализуя задуманное и находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина несколько раз ударил ребёнка по голове, причинив ему несовместимые с жизнью телесные повреждения. мужчина имеет судимость по статье о причинении средней тяжести вреда здоровью человека.