Североморск, Мурманская область, , 19:08 — REGNUM

Гражданский специалист, присутствовавший в загоревшемся глубоководном аппарате ВМФ России, был спасён капитаном второго ранга Дмитрием Соловьёвым, сообщает 3 июля пресс-служба Минобороны РФ.

Дмитрий Соловьёв вывел гражданского специалиста из горящего отсека, а затем задраил за ним люк, не позволив огню распространиться по всему аппарату. Капитан второго ранга Соловьёв до конца боролся в аварийном отсеке за живучесть корабля и погиб на боевом посту в числе 14 моряков-подводников.

«Ценой своих жизней моряки-подводники ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и сохранили глубоководный аппарат», — указано в сообщении российского военного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля в Баренцевом море во время батиметрических работ на большой глубине на глубоководном аппарате ВМФ России произошёл пожар, при ликвидации которого погибли 14 подводников.

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