Вашингтон, , 18:00 — REGNUM

Пожар, охвативший склад производящей виски компании Jim Beam, привёл к потере 45 тыс. бочек алкогольного напитка из кукурузы, сообщает 3 июля телеканал CВS.

Завод по производству Jim Beam (cc) Shadle

По данным телеканала, на сгоревшем в штате Кентукки складе уничтожено свыше семи миллионов литров виски.

Уточняется, что пожар случился сразу на двух складах сырья для кукурузного виски. Пожарным удалось потушить только один из горящих складов, а второй продолжает гореть до сих пор.

Стоит отметить, что причиной пожара называют молнию, ударившую в хранилище алкогольных напитков.

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