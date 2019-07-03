Ульяновск, 3 июля 2019, 17:38 — REGNUM
В Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей сотрудницы одной из сельских администрации. Следствие считает, что она оформляла на родственников участки и затем продавала, сообщает СУ СКР по региону.
Перед судом предстанет бывшая сотрудница Скугареевской сельской администрации.
Следствие полагает, что таким образом было продано девять участков на 2,788 млн рублей.
Бывшую муниципальную служащую обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления»), чч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения»). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области вынесен приговор бывшему сотруднику полиции, обвинённого в покушении на мошенничество. Судом установлено, что 26 апреля 2017 года он пытался похитить 100 тыс. рублей у жительницы Ульяновска, пообещав способствовать «решению» вопроса о непривлечении к уголовной ответственности её сына. В действительности сын был свидетелем по уголовному делу, поэтому вопрос о его привлечении к ответственности не стоял. Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.