Ульяновск, , 17:38 — REGNUM

В Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей сотрудницы одной из сельских администрации. Следствие считает, что она оформляла на родственников участки и затем продавала, сообщает СУ СКР по региону.

Перед судом предстанет бывшая сотрудница Скугареевской сельской администрации.

«По версии следствия, с октября 2009 года по ноябрь 2014 года обвиняемая с помощью поддельных документов оформляла на своих родственников неиспользуемые муниципальные земельные участки, после чего продавала их по доверенности», — говорится в сообщении.

Следствие полагает, что таким образом было продано девять участков на 2,788 млн рублей.

Бывшую муниципальную служащую обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления»), чч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения»). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области вынесен приговор бывшему сотруднику полиции, обвинённого в покушении на мошенничество. Судом установлено, что 26 апреля 2017 года он пытался похитить 100 тыс. рублей у жительницы Ульяновска, пообещав способствовать «решению» вопроса о непривлечении к уголовной ответственности её сына. В действительности сын был свидетелем по уголовному делу, поэтому вопрос о его привлечении к ответственности не стоял. Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.