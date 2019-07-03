Воронеж, , 17:32 — REGNUM

Приговор в отношении бывшего директора департамента имущественных отношений администрации Сочи Владимира Пермякова вынес суд, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю 3 июля.

Согласно материалам дела, в ноябре 2012 года мэрия Сочи проводила электронные аукционы по закупке жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по результатам которых в декабре были заключены муниципальные контракты с различными продавцами на приобретение 26 квартир. При этом в день заключения контрактов специальная комиссия проверяла жилье — выяснилось, что в квартирах отсутствуют радиаторы отопления, электророзетки, выключатели, напольное покрытие, сантехника и кухонные плиты и даже двери.

Однако, по версии следствия, чиновник поручил подчиненным оплатить приобретение данных помещений. В результате краевому бюджету причинен ущерб более чем на 28 миллионов рублей, а также нарушены права 26 граждан на жилище.

Суд признал Владимира Пермякова виновным в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Содержание приговора официально не сообщается. Однако, как сообщил со ссылкой на источник интернет-портал «Кубань 24», суд назначил бывшему чиновнику штраф, а с учетом нахождения его во время следствия под стражей и под домашним арестом принял решение освободить Пермякова от отбытия наказания.