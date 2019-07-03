Североморск, Мурманская область, , 17:06 — REGNUM

При возгорании на борту глубоководного аппарата Северного флота АС-31, из-за которого погибли 14 моряков, выжили четверо подводников, сообщил 3 июня член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире телеканала «Россия-24».

Трагедия произошла в Баренцевом море.

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что благодаря решительным и умелым действиям погибших моряков была спасена часть экипажа аппарата. Погибшие подводники до самого последнего момента боролись с огнём и погибли на боевом посту. Глубоководный аппарат был доставлен в Североморск.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля в Баренцевом море при проведении батиметрических измерений морского дна и придонных районов на борту глубоководного аппарата Северного флота АС-31 произошёл пожар, приведший к гибели 14 высококвалифицированных моряков-подводников.

Читайте ранее в этом сюжете: Знают, что могут погибнуть, и всё равно идут на глубину: памяти подводников