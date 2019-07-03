Село Шира, Хакасия, , 16:53 — REGNUM

В ходе предварительного следствия глава Ширинского района Сергей Зайцев не признал свою вину, от дачи показаний отказался

В Хакасии главе Ширинского района Сергею Зайцеву предъявлено обвинение в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста, совершенном с использованием своего служебного положения, а также с применением насилия (ч. 3 ст. 144 УК РФ). Об этом ИА REGNUM 3 июля сообщили в Следственном комитете.

По версии следствия, 22 мая в районную администрацию пришла съёмочная группа программы «Вести. Дежурная часть». Журналисты собирались подготовить материал для репортажа и попытались записать интервью с главой Ширинского района. Однако Зайцеву, который находился в своём рабочем кабинете, их действия не понравились. Он «толкнул журналиста руками и, схватив за одежду, повалил на пол, причинив потерпевшему физическую боль».

Следственный комитет РФ "В ходе предварительного следствия обвиняемый не признал свою вину, от дачи показаний об обстоятельствах совершенного преступления отказался».

Сейчас обвиняемому и его защите предстоит ознакомиться с материалами уголовного дела.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Хакасии скандал, связанный с нападением главы Ширинского района Сергея Зайцева на журналиста, разразился в мае 2019 года. Чиновник стал фигурантом уголовного дела, также его исключили из «Единой России».

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