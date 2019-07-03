Село Шира, Хакасия, 3 июля 2019, 16:53 — REGNUM
В ходе предварительного следствия глава Ширинского района Сергей Зайцев не признал свою вину, от дачи показаний отказался
В Хакасии главе Ширинского района Сергею Зайцеву предъявлено обвинение в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста, совершенном с использованием своего служебного положения, а также с применением насилия (ч. 3 ст. 144 УК РФ). Об этом ИА REGNUM 3 июля сообщили в Следственном комитете.
По версии следствия, 22 мая в районную администрацию пришла съёмочная группа программы «Вести. Дежурная часть». Журналисты собирались подготовить материал для репортажа и попытались записать интервью с главой Ширинского района. Однако Зайцеву, который находился в своём рабочем кабинете, их действия не понравились. Он «толкнул журналиста руками и, схватив за одежду, повалил на пол, причинив потерпевшему физическую боль».
Сейчас обвиняемому и его защите предстоит ознакомиться с материалами уголовного дела.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в Хакасии скандал, связанный с нападением главы Ширинского района Сергея Зайцева на журналиста, разразился в мае 2019 года. Чиновник стал фигурантом уголовного дела, также его исключили из «Единой России».
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