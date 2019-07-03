Великий Новгород, , 16:53 — REGNUM

Новгородский районный суд признал виновным в мошенничестве генерального директора ООО «Ритек» (сеть магазинов электроники и бытовой техники «Эксперт») Александра Кирбая. Как сообщил ИА REGNUM официальный представитель суда Валерий Таганский, приговор по уголовному делу был оглашён сегодня, 3 июля.

Суд признал Кирбая виновным в мошенничестве по ч. 7 ст. 159 УК РФ, но оправдал по ч.1 ст. 195 УК РФ («Неправомерные действия при банкротстве»). Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в коммерческих организациях на два года.

Подсудимого взяли под стражу в зале суда — с августа 2018 года он находился под домашним арестом. При этом и время домашнего ареста и год содержания под стражей в СИЗО зачтут в срок отбывания наказания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, торговая сеть «Эксперт» закрылась в феврале 2017 года, а учредитель ООО «Ритек» Александр Кирбай был арестован в прокуратуре Новгородской области 8 августа 2017 года на заседании комиссии по долгам по заработной плате в присутствии губернатора Андрея Никитина и представителей СМИ.

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Напомним также, что у ООО «Ритек» насчитывалось 42 магазина сети «Эксперт» в пяти областях РФ: Новгородской, Псковской, Тверской, Ленинградской и Вологодской. После закрытия магазинов сотни сотрудников остались без работы.

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