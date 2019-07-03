Елец, Липецкая область, , 16:22 — REGNUM

В Елецком районе Липецкой области 34-летний местный житель подозревается в изнасиловании восьмилетнего мальчика. Об этом сообщила 3 июля пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

По данным следствия, 2 июля подозреваемый встретил на улице ребёнка, обманом заманил его в безлюдное место и совершил насильственные действия сексуального характера. В полицию обратились родители ребёнка, которым он рассказал о произошедшем.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего». Подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу. Выяснилось, что ранее мужчина был судим за незаконный оборот наркотиков.