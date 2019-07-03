Париж, , 16:00 — REGNUM

Центральное управление по борьбе с коррупцией провело обыск в штаб-квартире группы Renault в городе Булонь-Бийанкур к юго-западу от Парижа утром 3 июля в рамках расследования по делу бывшего главы автомобильного концерна Renault Карлоса Гона, сообщает Le Figaro.

«Группа Renault подтверждает, что полиция проводит обыск в штаб-квартире и что она полностью сотрудничает с властями», — заявил пресс-секретарь компании Renault.

Известно, что обыск в штаб-квартире Renault произошел, в частности, из-за дела об аренде Версальского дворца Карлосом Гоном для проведения свадьбы в октябре 2016 года.

По версии следствия, Карлос Гон получил в аренду Версальский дворец за 50 000 евро в обмен на соглашение о покровительстве, подписанное между государственным учреждением и компанией Renault.

Как сообщало ИА REGNUM, Карлос Гон был арестован в ноябре 2018 года в Токио (Япония) по подозрению в финансовых махинациях. Подозреваемый отрицает все предъявленные ему обвинения. На прошлой неделе французские налоговые органы начали в отношении него «тщательную проверку».

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