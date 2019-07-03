Тюмень, , 15:46 — REGNUM

Полиция разыскивает участников конфликта в одном из торговых центров Тюмени, в ходе которого произошла стрельба. Введен план «Перехват», сообщает 3 июля пресс-служба управления МВД России по Тюменской области.

По предварительным данным, конфликт произошел между посетителями ТРЦ «Кристалл». Один из них произвел выстрелы из травматического пистолета. Пострадавших нет. Правоохранители устанавливают личности участников инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за стрельбы из тюменского торгового центра эвакуировали посетителей. Ранее в полиции опровергли сообщения о пострадавших и захваченных в заложники людях.

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