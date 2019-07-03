Псков, , 15:36 — REGNUM

В Псковском областном совете профессиональных союзов (облсовпроф) и его учреждениях сегодня, 3 июля, проводятся следственные действия в связи с возбуждённым уголовным делом. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, эту информацию подтвердила председатель профсоюза Ульяна Михайлова, выступив с официальным заявлениям.

По её словам, оперативные мероприятия идут во всех учреждениях профсоюза — санатория, туристических базах.

«Изымается документация уставной деятельности, бухгалтерской, хозяйственной деятельности, копируются данные с серверов и компьютеров. Эти мероприятия связаны с тем, что на днях было возбуждено уголовное дело по факту ведения незаконной предпринимательской деятельности в особо крупном размере Псковским областным советом профессиональных союзов». Ульяна Михайлова

Михайлова заявила, что в этой ситуации «чётко просматривается политический контекст».

По её словам, руководство областного профсоюза и его учреждений подвергаются серьёзному прессингу на протяжении последних четырёх месяцев.

«С самим решением о возбуждении уголовного дела мы категорически не согласны. По постановлению, которое предъявлено Псковском облсовпрофу и нашим учреждениям, видно, что дело возбуждено по формальному признаку: нас обвинили в незаконной деятельности гидрохимической лаборатории. При этом следователь проигнорировал тот факт, что данная деятельность предусмотрена законом, предусмотрена уставом Псковского облсовпрофа, что лаборатория аккредитована на право осуществления предпринимательской деятельности. И этот вид деятельности указан в ОКВЭД, и это наличествует в уставных документах» Ульяна Михайлова

Михайлова заявила, что профсоюз будет отстаивать свои права на ведение уставной хозяйственной и предпринимательской деятельности вплоть до судебных разбирательств по этому вопросу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Псковский областной совет профессиональных союзов ещё на первомайском митинге заявил об информационной атаке на профсоюз из-за позиции по строительству химзавода «Титан-Полимер», а также в связи с критикой мусорной реформы в Псковской области.

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