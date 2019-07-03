Псков, 3 июля 2019, 15:36 — REGNUM
В Псковском областном совете профессиональных союзов (облсовпроф) и его учреждениях сегодня, 3 июля, проводятся следственные действия в связи с возбуждённым уголовным делом. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, эту информацию подтвердила председатель профсоюза Ульяна Михайлова, выступив с официальным заявлениям.
По её словам, оперативные мероприятия идут во всех учреждениях профсоюза — санатория, туристических базах.
Михайлова заявила, что в этой ситуации «чётко просматривается политический контекст».
По её словам, руководство областного профсоюза и его учреждений подвергаются серьёзному прессингу на протяжении последних четырёх месяцев.
Михайлова заявила, что профсоюз будет отстаивать свои права на ведение уставной хозяйственной и предпринимательской деятельности вплоть до судебных разбирательств по этому вопросу.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Псковский областной совет профессиональных союзов ещё на первомайском митинге заявил об информационной атаке на профсоюз из-за позиции по строительству химзавода «Титан-Полимер», а также в связи с критикой мусорной реформы в Псковской области.
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