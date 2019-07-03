Луганск, , 15:45 — REGNUM

В районе населённого пункта Новотошковское были обнаружены позиции техники ВСУ, заявил 3 июля на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, ссылаясь на данные разведки.

«Выявлено размещение трёх британских бронетранспортёров «Саксон» в населённом пункте Новотошковское. Также, в район этого населённого пункта отмечено прибытие двух самоходных артиллерийско-миномётных установок «Нона-С» 14-й отдельной бригады», — рассказал он.

Как сообщил представитель народной милиции ЛНР, ранее члены Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ указали в отчёте отсутствие 64 единиц техники ВСУ в местах, предусмотренных для её хранения. В то же время, разведка ЛНР зафиксировала переброску техники ВСУ в район населённого пункта Светлодарск.

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