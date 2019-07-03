Луганск, , 15:29 — REGNUM

За неделю в 54-й бригаде ВСУ произошло два суицида и одно небоевое ранение, заявил 2 июля на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, ссылаясь на данные разведки.

Он также отметил рост числа боевиков, не желающих продлевать контракт с ВСУ и участвовать в гражданской войне. В результате уровень укомплектованности 14-й и 54-й бригад ВСУ упал до 63% и 56% соответственно.

«За истекшие полгода в этих бригадах отказались продолжить службу 365 военнослужащих, срок контрактов которых истек», — добавил Филипоненко.

Напомним, ранее член 54-й бригады получил огнестрельное ранение грудной клетки вследствие неосторожного обращения с оружием.

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Ранее в ВСУ сообщили, что весенний призыв на Украине выполнен на 100%, а призывники якобы не будут участвовать в гражданской войне в Донбассе.

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