Луганск, 3 июля 2019, 15:05 — REGNUM
Во время учебных стрельб из-за нарушений правил техники безопасности ранения получили три украинских силовика, заявил 3 июля на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, ссылаясь на данные разведки.
«2 июля при проведении практических стрельб из стрелкового оружия с личным составом первого батальона 25 бригады на полигоне в районе населенного пункта ДМИТРОВКА, в результате нарушения требований безопасности военнослужащий бригады без команды открыл огонь в секторе ведения огня, в то время как военнослужащие, выполнившие упражнение стрельб, находились в мишенном поле», — рассказал он.
Филипоненко добавил, что в результате происшествия один член бригады погиб, а двое получили ранения.
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