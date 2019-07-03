Тюмень, , 14:54 — REGNUM

В тюменском торговом центре «Кристалл» трое неизвестных устроили стрельбу. На данный момент они скрылись с места преступления. В Тюмени объявлена операция «Перехват», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по Тюменской области.

Сообщение о стрельбе поступило в дежурную часть в 14: 49 по местному времени (12:49 мск). Посетителей ТЦ «Кристалл» срочно эвакуировали из здания.

По предварительной информации, конфликт произошёл около обувного магазина в ТЦ. У одного из мужчин пневматический пистолет, у другого — нож. Полицейские развеяли слухи, распространяемые в социальных сетях: пострадавших и заложников среди посетителей ТЦ «Кристалл» нет.

«Эту ситуацию мы расцениваем как хулиганство, незаконный оборот и хранение оружия», — заявил руководитель УМВД России по Тюменской области Юрий Алтынов.

На данный момент в торговом центре проходят оперативно-следственные мероприятия.