Вашингтон, , 14:52 — REGNUM

ВВС США сообщили, что 1 июля штурмовик A-10C Thunderbolt II столкнулся с птицей. В результате столкновения произошел непроизвольный сброс трех авиабомб над Северной Флоридой. К счастью, бомбы оказались учебными. Каждая из них весит одиннадцать килограмм. Хотя они инертны, но содержат небольшие пиротехнические заряды. Поэтому военные запретили к ним прикасаться.

Штурмовик A-10C Thunderbolt II ВВС США (cc) Air Combat Command

Сообщений о травмах людей либо разрушении каких-либо сооружений не поступало. Штурмовик A-10C Thunderbolt II взлетал с авиабазы Муди в штате Джорджия. Самолет после инцидента вернулся на базу.

Точное место падения бомб неизвестно. Предполагается, что они упали в 87 километрах от базы возле городка Суванни-Спрингс в Северной Флориде. В настоящее время военные ищут эти учебные боеприпасы. Об этом пишет военный новостной ресурс Military.com.

Штурмовик A-10 Thunderbolt II предназначен для борьбы с наземными целями, в основном с танками и другой бронированной техникой. Он создан компанией Fairchild-Republic. Его боевой дебют пришелся на войну в Персидском заливе в 1991 году. Самолеты этой марки тогда совершили около 8100 боевых вылетов и уничтожили более тысячи иракских танков.