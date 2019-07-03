Нижний Новгород, , 14:39 — REGNUM

Накануне вечером сотрудников и посетителей Нижегородского кремля вывели сотрудники Росгвардии из-за поступившего звонка об угрозе взрыва. Доступ в кремль был закрыт.

По факту сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве была проведено проверка, кремль и прилегающая территория была обследована, взрывного устройства не обнаружено, сообщает nn.ru со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Нижегородской области.

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В то же время ИА REGNUM в региональном управлении МВД сообщили, что днём 3 июля задержан подозреваемый, намеренно сообщивший о возможной опасности.

«Он из хулиганских побуждений сообщил, что в одном из административных зданий Нижнего Новгорода находится предмет, представляющий опасность для окружающих», — отметили в ведомстве, не уточнив, о каком именно здании идёт речь.

27-летний молодой человек задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК России («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Максимальные санкции по данной статье предусматривают лишение свободы на срок до восьми лет.

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ИА REGNUM напоминает, в начале мая 2019 года в Нижнем Новгороде началась очередная волна массовых эвакуаций. В частности, известно об эвакуационных мероприятиях в ТЦ «Лобачевский плаза», «Крым», «Новый век» и «Бурнаковский», а также Верхне-Печерского и Автозаводского рынков. В одном из учреждений администрация сообщила по громкой связи об анонимном звонке с информацией о взрывном устройстве.

Ни одно из сообщений не подтвердилось.