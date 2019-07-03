Солотвино, , 14:41 — REGNUM

Украинские пограничники на пункте пропуска в селе Солотвино задержали автомобиль, в котором нашли тайник с 43 кг янтаря, сообщил 3 июля закарпатский ресурс Mukachevo.net.

Янтарь Семеняченко Ирина © ИА Красная Весна

Контрабанду нашли в коробке передач автомобиля и двойном дне автомобиля с польскими номерами.

В 50 пакетах находилось 43 кг янтаря общей стоимостью около $27 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в киевском аэропорту задержали гражданина Китая, в вещах которого пограничники обнаружили 30 кг незадекларированного янтаря.

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