Архангельск, , 14:37 — REGNUM

Губернатор Игорь Орлов от имени всех жителей Архангельской области выразил соболезнования родным и близким моряков-подводников, которые погибли 1 июля при пожаре на глубоководном аппарате Северного флота в Североморске.

«От имени всех жителей Архангельской области выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших моряков-подводников. Больно осознавать, что трагически ушли из жизни настоящие патриоты своей страны, те, кто защищал её рубежи, отдавал свой воинский долг во имя Родины. Боль утраты еще долго будет отдаваться в сердцах всех, кто потерял членов своих семей, друзей или коллег. Жители Архангельской области скорбят вместе со всей страной», — говорится в обращении губернатора Игоря Орлова.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ России погибли 14 моряков-подводников. В Североморске, куда сегодня утром прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу, работает комиссия по расследованию причин трагедии.

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