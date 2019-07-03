Соледар, ДНР, 3 июля 2019, 13:48 — REGNUM
Украинские формирования обстреляли район Васильевской насосной станции, сообщили 3 июля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
«В 10:47 вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны населённого пункта Новосёловка Вторая в направлении села Васильевка с применением СПГ, а также стрелкового оружия. Под обстрел попал район Васильевской насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода», — сказано в сообщении.
В СЦКК отметили, что персоналу станции пришлось перейти в укрытие. На место происшествия выехали представители СЦКК для уточнения обстоятельств обстрела.
Напомним, Васильевская насосная станция обеспечивает водой жителей региона по обе стороны линии фронта.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате обстрелов со стороны ВСУ была повреждена линия электропередачи, питавшая населённый пункт Коминтерново.
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