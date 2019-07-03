Североморск, Мурманская область, , 13:51 — REGNUM

Погибшие в результате пожара на глубоководном аппарате моряки-подводники будут представлены к государственным наградам. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу 3 июля на совещании в Североморске.

Шойгу рассказал о геройских действиях экипажа подводного корабля. Из охваченного пламенем отсека они эвакуировали гражданское лицо, после чего задраили люк, чтобы пожар не распространился дальше. Сами моряки до конца боролись за живучесть корабля.

Ценой жизни военные выполнили трудную задачу — устранили пожар и спасли других членов экипажа. Семеро погибших были капитанами первого ранга, трое — капитанами второго ранга. Двое имели звание Героя России. Всех погибших офицеров представят к государственным наградам, сказал глава Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля на глубоководном аппарате Минобороны РФ произошел пожар, жествами которого стали 14 моряков. Подробности трагедии не разглашаются в интересах государства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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