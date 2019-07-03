р-н Белозёрский, , 13:34 — REGNUM

В Курганской области произошёл пожар в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре. В культовом здании загорелся кондиционер, и огонь перекинулся на крышу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Зауралью.

Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь Chimeevo.ru

Сигнал о возгорании поступил в дежурную часть в 14:15 по местному времени (12:15 мск) 3 июля 2019 года. К месту вызова незамедлительно выехали пожарные подразделения ПСЧ-21, ПСЧ-24, МПО Ягодное, МПО Першино, МПО Стеклозавод, МПО Брылино. Пожар локализирован через полчаса.

К тушению пожара были привлечены 15 человек, 8 единиц техники. Эвакуация не потребовалась — люди самостоятельно покинули помещение.