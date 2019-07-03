Лондон, , 13:35 — REGNUM

Сын наследного принца Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Халид бин Султан бен Мухаммед аль Касими был найден мертвым в Великобритании, об этом 3 июля сообщает Anadolu Ajansi.

Тело 39-летнего сына эмира Шарджи было найдено в Соединенном Королевстве в его личном доме без следов насильственной смерти. Сотрудники правоохранительных органов пока не могут назвать причину смерти.

«Халид был отмечен за свои исследования социально-политических вопросов Ближнего Востока, также он был известен своими сложными отношениями с Западом» , — говорится в заявлении членов семьи принца, опубликованном в Instagram.

Руководство ОАЭ выразило соболезнование семьи и близким Халида, а также объявило в стране трехдневный траур.

Напомним, старший брат принца Халида шейх Мухаммед бин Султан бин Мохаммед аль Каисими скончался около 20 лет назад в возрасте 24 лет, он также проживал в Великобритании.

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