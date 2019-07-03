Лондон, 3 июля 2019, 13:35 — REGNUM
Сын наследного принца Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Халид бин Султан бен Мухаммед аль Касими был найден мертвым в Великобритании, об этом 3 июля сообщает Anadolu Ajansi.
Тело 39-летнего сына эмира Шарджи было найдено в Соединенном Королевстве в его личном доме без следов насильственной смерти. Сотрудники правоохранительных органов пока не могут назвать причину смерти.
Руководство ОАЭ выразило соболезнование семьи и близким Халида, а также объявило в стране трехдневный траур.
Напомним, старший брат принца Халида шейх Мухаммед бин Султан бин Мохаммед аль Каисими скончался около 20 лет назад в возрасте 24 лет, он также проживал в Великобритании.
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