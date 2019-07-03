Омск, , 12:52 — REGNUM

С чем связаны эти мероприятия, силовики не комментируют

В министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области прошли обыски. Эту информацию ИА REGNUM подтвердили 3 июля в региональном следственном управлении СКР.

Подробностей в ведомстве не сообщили.

По информации источника ИА REGNUM, знакомого с ситуацией, обыски в минстрое — это продолжение прошедших ранее обысков в ряде организаций по делу, связанному с событиями 2015−2016 годов.

По данным источника издания «Новый Омск», несколько недель назад было возбуждено уголовное дело по факту завышения тарифов на электроэнергию, в котором пока фигурируют «неустановленные лица».