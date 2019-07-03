Нур-Султан, , 12:49 — REGNUM

В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на трассе Балхаш — Алма-Ата в Карагандинской области погибли четыре человека, сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

В ведомстве уточнили, что ДТП произошло 3 июля в 10 км от поселка Гульшат. По предварительной версии, водитель автомобиля BMW, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем DAF.

После столкновения водитель BMW и трое его пассажиров от полученных травм скончались. С травмами также госпитализирована 7-летняя девочка, которая находилась в автомобиле BMW.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня на трассе Караганда — Темиртау произошло ДТП, в результате которого погибли шесть человек. Позднее, 2 июля, от полученных травм скончалась женщина 1981 года рождения.

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