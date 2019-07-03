Анкара, , 12:48 — REGNUM

Правоохранительные органы Турции арестовали еще по меньшей мере 25 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО. Об этом 3 июля сообщает Anadolu Ajansi.

Задержания проводились в нескольких провинциях страны на основании ордеров, выданных прокуратурой.

Организация ФЕТО считается в стране террористической и ее деятельность преследуется по закону. Группировку считают причастной к организации попытки военного переворота в июле 2016 года.

Как передавало ИА REGNUM15 июля 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, в результате подавления которого погиб 251 человек, около 2 тыс. 200 человек получили ранения.

В организации путча была обвинена организация ФЕТО и ее лидер, религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, проживающий в США.

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