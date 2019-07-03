Манила, 3 июля 2019, 13:22 — REGNUM
Более 130 человек, которые отмечали в одном из заведений столицы юбилей бывшей первой леди Филиппин Имельды Маркос, были госпитализированы в местные больницы с подозрением на пищевое отравление. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
Филиппинский Красный Крест и представитель местной общины заявили, что по меньшей мере 137 человек из числа приглашенных на день рождения попали в больницу.
«Многие из тех, кто был на торжестве, находятся под наблюдением», — сказал сотрудник службы безопасности Эдильберто Анхелес.
Отмечается, что Маркос, вдова покойного политика Фердинанда Маркоса, не пострадала.
В настоящее время выясняются причины происшествия.