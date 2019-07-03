Посёлок городского типа Дедовичи, Псковская область, , 12:40 — REGNUM

В Псковской области возбуждено уголовное дело по факту пожара в посёлке Дедовичи, где вечером 30 июня погибла трёхлетняя девочка. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ, уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

«Осмотр места происшествия в настоящее время завершён, обстановка на месте пожара подробно зафиксирована, изъяты необходимые объекты для проведения экспертных исследований и установления причин и обстоятельств трагедии. Назначены медицинская и пожарно-техническая экспертизы», — сообщили в ведомстве.

Пожар произошёл в двухэтажном доме на улице Школьной посёлка 30 июня в 20:55. Очаг находился в 3-комнатной квартире, где на тот момент находилась трёхлетняя девочка. Тело ребёнка было обнаружено в ходе тушения пожара.