Барнаул, 3 июля 2019, 12:24 — REGNUM
Занижение показателей смертности в российских регионах, о котором сообщила вице-премьера Татьяна Голикова, действительно имеет место. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин, комментируя заявление Голиковой о катастрофической потере населения России.
Такое очковтирательство подрывает государственную политику в сфере здравоохранения — ведь реальное положение вещей по причине победных реляций с мест становится неизвестным. Соответственно, не будут приняты необходимые управленческие решения, и проблема в итоге усугубится. Между тем борьба с манипуляциями со статистикой не является сложной — для этого достаточно ведомственной проверки и наказания виновных».
Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что Россия катастрофически теряет население, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания с членами научно-образовательного медицинского кластера Северо-Западного федерального округа «Западный». По её словам, за четыре месяца 2019 года естественная убыль населения у нас составила порядка 149 тысяч человек. Также Голикова заметила, что многие регионы в погоне за «качественными показателями» снижали показатели смертности.
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