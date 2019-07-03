Барнаул, , 12:24 — REGNUM

Занижение показателей смертности в российских регионах, о котором сообщила вице-премьера Татьяна Голикова, действительно имеет место. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин, комментируя заявление Голиковой о катастрофической потере населения России.

Иероним Босх. Фокусник. 1475 — 1480

происходят на уровне регионов и лечебных учреждений. Оказаться в числе отстающих не хочется никому, а даже небольшое улучшение показателей требует многолетней системной работы. В результате возникает соблазн пойти лёгким путем и «подправить» статистику в нужную сторону, благо у умирающего человека, как правило, наличествует несколько серьезных заболеваний. Доктор Павел Шумихин «Игры со статистикой

Такое очковтирательство подрывает государственную политику в сфере здравоохранения — ведь реальное положение вещей по причине победных реляций с мест становится неизвестным. Соответственно, не будут приняты необходимые управленческие решения, и проблема в итоге усугубится. Между тем борьба с манипуляциями со статистикой не является сложной — для этого достаточно ведомственной проверки и наказания виновных».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что Россия катастрофически теряет население, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания с членами научно-образовательного медицинского кластера Северо-Западного федерального округа «Западный». По её словам, за четыре месяца 2019 года естественная убыль населения у нас составила порядка 149 тысяч человек. Также Голикова заметила, что многие регионы в погоне за «качественными показателями» снижали показатели смертности.

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