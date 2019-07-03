Североморск, Мурманская область, , 12:21 — REGNUM

Глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Североморск, где работает комиссия по расследованию причин ЧП с глубоководным аппаратом, в результате которого погибли 14 подводников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин поручил Шойгу для того чтобы лично заслушать доклады и нацелить комиссию на безусловное выявление причин трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля в результате возгорания на глубоководном исследовательском аппарате погибли 14 подводников, из которых двое — Герои России. Трагедия произошла в российских территориальных водах.

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