Североморск, Мурманская область, 3 июля 2019, 12:21 — REGNUM
Глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Североморск, где работает комиссия по расследованию причин ЧП с глубоководным аппаратом, в результате которого погибли 14 подводников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, накануне президент России Владимир Путин поручил Шойгу для того чтобы лично заслушать доклады и нацелить комиссию на безусловное выявление причин трагедии.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля в результате возгорания на глубоководном исследовательском аппарате погибли 14 подводников, из которых двое — Герои России. Трагедия произошла в российских территориальных водах.
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