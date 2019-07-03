Москва, , 12:20 — REGNUM

В зоне паводка в городе Тулун Иркутской области в два раза увеличено количество медицинских мобильных групп, сообщили в Минобороны РФ.

Ранее в пострадавшем от наводнения городе работали три медицинские мобильные группы. Теперь их число вырастет до шести.

Для оказания необходимой медпомощи привлечены специалисты Новосибирского военного госпиталя. В мобильные медгруппы входят медсёстры, хирурги, терапевты и другие специалисты.

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Как сообщало ИА REGNUM, в городе Тулун Иркутской области, серьёзно пострадавшем от наводнения, военнослужащие Центрального военного округа развернули два передвижных хлебозавода.

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