Москва, 3 июля 2019, 12:04 — REGNUM
В городе Тулун Иркутской области, серьёзно пострадавшем от наводнения, военнослужащие Центрального военного округа развернули два передвижных хлебозавода, сообщили в Минобороны РФ.
Первый полевой автономный хлебозавод начал выпечку и раздачу хлеба жителям города 2 июля, второй заработал сегодня, 3 июля.
Хлебозаводы будут выпекать 6 тонн хлеба в сутки. Планируется обеспечить хлебом всё населения Тулуна.
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Как сообщало ИА REGNUM, в район ЧС в Иркутской области направлено около 1 тыс. военнослужащих, около 300 единиц военной и спецтехники, самолет Ан-12 и два вертолета Ми-8.
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