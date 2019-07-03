Иркутск, , 12:04 — REGNUM

Пассажирские перевозки междугородными автобусами, связывающими город Тулун с Иркутском и другими городами Приангарья, восстановлены. Как сообщает пресс-служба иркутского губернатора, это стало возможным после того, как дорожники отремонтировали повреждённый наводнением шестикилометровый участок федеральной трассы Р 255 «Сибирь».

"В связи с разрушением из-за паводков автокассы в городе Тулуне, продажа билетов на межмуниципальные автобусные маршруты, проходящие через Тулун, в настоящее время производится водителями автобусов непосредственно при посадке пассажиров в транспортное средство до отправления его из остановочного пункта», — пояснили в иркутском правительстве.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Тулун масштабное наводнение пришло в ночь на 27 июля. Река Ия вышла из берегов и снесла дамбу. Мощная волна паводка накрыла треть города, пострадало около тысячи домов, некоторые из них стихия и вовсе разрушила. На сегодняшний день известно о 18 погибших и 17 пропавших без вести.

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