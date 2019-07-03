Лахор, Пакистан, , 11:53 — REGNUM

В результате стрельбы, которую открыли неизвестные в аэропорту пакистанского Лахора, погибли двое человек. Об этом 3 июля сообщает Geo TV со ссылкой на свои источники.

По их данным, сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать нападавших, в настоящее время устанавливаются мотивы их поведения. По предварительным данным, задержанные открыли огонь мстя за убийство зятя и племянника.

Уточняется, что подозреваемые приехали в аэропорт на такси. Их нападение вызвало панику в зале ожидания. Помимо погибших, один человек получил ранения, ему оказывается вся необходимая помощь.

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