Иркутск, , 11:40 — REGNUM

ГУ МЧС по Иркутской области предупредило о возможном ухудшении паводковой обстановки из-за роста воды в реке Витим 3 июля 2019 года. Согласно официальной информации, сейчас вода поднялась там на 10 — 30 сантиметров и достигла уровня 214 сантиметров. Но в ближайшие сутки возможен дальнейший рост (до 215−235 сантиметров), тогда как выход воды на пойму начинается при достижении показателя в 1170 сантиметров.

Ия, Бирюса до 150 — 160 сантиметров, на остальных реках области — на 10 — 45 сантиметров. На реке Ие в районе города Тулуна уровень воды на сегодняшний день составляет 786 сантиметров при критических отметках 700 сантиметров». МЧС РФ «Понижение уровня воды наблюдается на рекахдо 150 — 160 сантиметров, на остальных реках области — на 10 — 45 сантиметров. На реке Ие в районе городауровень воды на сегодняшний день составляет 786 сантиметров при критических отметках 700 сантиметров».

Читайте также: Явь страшнее сна: жители ушедшего под воду Приангарья поделились пережитым

По данным синоптиков, 4−5 июля ожидается колебание уровней воды на реках Белая, Китой, Уда, Витим, Лена в районе города Киренска в пределах 10 — 35 сантиметров. На остальных реках области продолжится понижение уровня воды.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось после проливных дождей. Реки вышли из берегов и подтопили значительные территории более чем 90 населённых пунктов в шести районах области. Также наводнение наблюдается сейчас на территории Тайшетского района, где из-за роста воды в реке Уда подтопило Полинчет и Кондратьево.

Читайте также: В Приангарье появились новые затопленные территории