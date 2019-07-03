Чебоксары, , 11:17 — REGNUM

В Порецком районе Чувашии вынесен приговор в отношении 40-летнего чебоксарца, которого обвиняли в автоаварии с двумя жертвами и двумя ранеными. Он получил шесть лет колонии-поселения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Авария произошла утром 27 декабря 2018 года в Порецком районе на дороге Чебоксары — Сурское, где осуждённый на иномарке Honda CR-V при обгоне грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21 099. В результате ДТП водитель «Жигулей» и 78-летний пассажир скончались, двое других пассажиров получили тяжкий вред здоровью.

Суд установил, что 40-летний чебоксарец в момент совершения аварии находился в состоянии наркотического опьянения и двигался со скоростью, которая не обеспечивала ему возможность постоянного контроля за движением транспортного средства и не убедился в безопасности маневра. Вину в совершении преступления он признал в полном объеме.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение смерти двух лиц и тяжкого вреда здоровью двум лицам»). Ему назначено шесть лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев. Также с осужденного также взыскан материальный и моральный вред. Приговор в законную силу не вступил.

Отметим, что одновременно в Чувашии вынесен приговор участникам преступного сообщества, которых обвиняли в незаконном сбыте наркотических средств. Перед судом предстали 20 человек — жители России и Украины. В ходе предварительного следствия из незаконного оборота было изъято более 3,5 кг синтетических наркотических средств. Им назначено от 6 до 13 лет лишения свободы в исправительных колониях общего и строгого режима.

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