Иерусалим, , 11:20 — REGNUM

Правоохранительные службы Израиля арестовали 15 палестинцев на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, сообщает 3 июля Anadolu Ajansi.

Арестованные подозреваются в причастности к террористической деятельности, направленной против еврейского государства. В их отношении проводятся необходимые проверки.

Напомним, власти Израиля проводят регулярные рейды на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, как правило, в ночное время суток.

По предварительным данным, в тюрьмах еврейского государства в настоящее время находится свыше 5 тыс. 700 палестинцев, которым не были предъявлены обвинения.

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