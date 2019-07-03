Курган, , 11:08 — REGNUM

Взрыв мобильного телефона произошел в Кургане, смертельные повреждения получил ребенок. Об этом сообщает 3 июля ТАСС со ссылкой на дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) города.

Трагедия произошла в общежитии, когда ребенок поставил телефон на зарядку. Аппарат взорвался, ребенок скончался от полученных травм.

Другие подробности ЧП пока не известны.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте три человека погибли в Санкт-Петербурге из-за пожара, причиной которого мог стать поставленный на зарядку мобильный телефон.

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