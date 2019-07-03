Мурманск, , 11:03 — REGNUM

Во всех храмах нашей Мурманской митрополии будут совершены панихиды и литии по погибшим подводникам. Об этом ИА REGNUM сообщили в Мурманской епархии.

«Нет слов, которые бы могли выразить нашу общую скорбь, но и нашу глубокую благодарность тем, кто ежедневно рискует своими жизнями ради нас. Искренне соболезнуя вам, дорогая моя паства, возношу молитвы к Богу, дабы Он приклонил Свою милость к членам семей погибших, друзьям и близким и даровал им силы мужественно пережить постигшее вас горе», — цитирует епархия митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана

Напомним, 1 июля в результате пожара на глубоководном исследоватаельском аппарате погибли 14 подводников, двое из них были Героями России.