Когалым, Югра, , 10:54 — REGNUM

В Югре перед судом предстанет машинист, который придавил снегом и лопатой автогрейдера восьмилетнего мальчика. Мужчине предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности при ведении работ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по ХМАО.

Происшествие случилось 27 марта 2019 года в Когалыме. При выполнении работ по уборке снега в жилой зоне машинист автогрейдера, не убедившись, что рядом с техникой нет посторонних, не заметил ребёнка. Школьник получил травмы нижних конечностей, его здоровью был причинён тяжкий вред.

По правилам водитель автогрейдера должен был начать работу по расчистке снега, подав звуковой сигнал, отмечают в СКР.

Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 216 УК РФ («Нарушении правил безопасности при ведении работ»). Санкция статьи предусматривает штраф, либо ограничение свободы на срок до трёх лет.

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