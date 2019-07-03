Киев, , 10:27 — REGNUM

На Украине остаются без света 525 населённых пунктов в 13 областях страны. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Непогода (cc) SturmjaegerTobi

«По состоянию на 7 часов 3 июля в результате осложнения погодных условий (сильный ветер, дождь, град) остаются обесточенными 525 населённых пунктов в 13 областях, а именно: Днепропетровской — 163, Черниговской — 110, Винницкой — 57, Николаевской — 41, Черновицкой — 38, Кировоградской — 35, Донецкой — 26, Луганской — 14, Запорожской — 12, Житомирской — 11, Сумской — 9, Черкасской — 6, Киевской — 3», — сказано в сообщении.

В результате падения деревьев пострадали четыре человека — двое в Черновицкой области, и ещё двое — в Днепропетровске.

Сотрудники ГСЧС помогают местным службам убирать поваленные деревья.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее из-за тяжёлых погодных условий без света остался 601 населённый пункт на территории Украины.

Читайте также: На Украине обесточены более 600 населённых пунктов